Есть CMS, написанная на Laravel. В качестве базы данных - MySQL. Нужно перенести контент с этого сайта (он весь в MySQL) и в принципе сам блог на WordPress с сохранением URL и основных meta-тегов.В откликах ...
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт2 года назад
Мы - команда AffMedia. Мы развиваем несколько диджитал-проектов, основными из которых являются медиа и онлайн конференции по арбитражу трафика. На данный момент мы находимся в поиске веб-дизайнера, который возьмет на себя дизайн наших новых и доработку ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно написать класс для парсинга ответов и лайков к ним на сервисе Яндекс.Кью Я передаю в класс - имя автора коммента, класс возвращает кол-во лайков и комментовВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно собрать семантическое ядро на тему интернет-маркетинга и арбитража трафика. При этом не повторятся темами с предыдущими СЯ. Заказы на СЯ будут постоянные, поэтому в отклике пожалуйста пару примеров из ваших СЯ (не надо полные) и ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день У нас есть сайт на WordPress, дизайн уникальный, есть несколько уникальных встроенных решений там. Нужно сделать еще много кастомных доработок (ТЗ предоставлю). То есть это не просто "установить сайт на WP". Здесь придется поработать и ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать многопоточный парсер подписчиков групп в VK на Python. Каждую группу нужно парсить раз в 15-60 минут (настраивается при добавлении). После парсинга нужно сохранить изменение за прошедшее время: вступившие подписчики и вышедшие подписчики. То есть ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать адаптивный Landing из 8 экранов для сервиса по созданию автоворонок и чат ботов. Примеры лендингов, которые нравятся: [url=https://socialsend.ru/]https://socialsend.ru/[/url] [url=https://telepult.pro/]https://telepult.pro/[/url] [url=http://xn--90aigezqoh9e.xn--p1ai/]http://безрутины.рф [/url]Требуется дизайн + верстка. От вас прошу цену, сроки, когда сможете приступить и примеры похожих работ (и лучших ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно разработать дизайн страницы статьи (поста, блога). Подробное ТЗ вышлю по запросу. Нужны примеры работ от вас (желательно с ссылками на готовые сайты) и примерные цены за разработку 1 страницы. В дизайне нужно продумать много элементов ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется нарисовать 4 баннера: Баннер: 870x90 Два баннера: 270х270 Баннер: 262х798 Баннеры разных тематик, поэтому это не ресайз Прикрепляйте сроки, время и примеры работ. В личку писать не нужно. Если вы не готовы взяться за проект сегодня - оставлять заявку не ...Баннеры13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен лендинг (дизайн + верстка). Лендинг несложный, всего 5 экранов (включая главный). Единственная сложность - лендинг должен быть на 2 языках и они должны переключаться по клику на флажок. У нас 4 дня примерно, поэтому ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $76
Требуется написать цикл статей по интернет-маркетингу От вас нужно понимание основ интернет маркетинга (чтобы ROI, CPC, CPM, CPA и прочие страшные абревиатуры были вам хотя бы знакомы). Оплата за каждую статью, ставка фиксированная ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать адаптивный дизайн для WordPress из 3-4 страниц (пока что уточняется). В дизайне также присутствуют попапы. Дизайн требуется с версткой. Скидывайте свои цены, примеры и сроки.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать PHP класс для отслеживания вступивших в группу и новых друзей у конкретных пользователей. Следует обратить внимание, что группы могут быть большие, поэтому стоит разумно использовать ресурсы сервера Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1kOFd42ZBmrRIMERopzQg2um5PyDws4Z2v0Ad5JcHEtg/edit?usp=sharingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать логотип для медиа-портала про интернет-маркетинг. К заявке прикрепляйте примеры своих работ, сроки и ценыЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $25
Я делаю редактор текста, есть сайт-прототип с хорошим интерфейсом, который подошел бы и в моем проекте. Мне нужно сверстать такой же редактор. Немного опишу работу: Там не только редактор, там есть еще несколько кнопок (скриншот прикрепил). Помимо ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $15
Для Telegram канала требуется редактор, который будет собирать нестандартные способы заработка в интернете и оффлайн. Способ должен быть реально нестандартным и непопулярным. Лучше искать кейсы на зарубежных сайтах. То есть в рунете кейс не должен присутствовать, ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть страница, на которой только одна колонка текста. Нужно переверстать ее так, чтобы она была адаптивной. Сейчас на мобилках ужасно неудобно смотреть и писать. Скриншот прикрепил. С вас цена и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $3
Требуется нарисовать 3 баннера для Рекламной Сети Яндекса. Требование к изображению - https://direct.yandex.ru/tooltip.html?id=image-ad-rules&lang=ru Формат - квадратный. Минимальный размер ширины и высоты - 450 пикселей. Название товара скажу исполнителю. Прикрепляйте примеры своих рекламных баннеров.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть готовый текст - 1 страница A4. Нужно озвучить видео ролик об интернет проекте. При оставлении заявки добавляйте релевантные работы из своего портфолио. Язык - русский, без акцента.Озвучивание10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется пак из 3 баннеров следующего размера: 468*60 728*90 1280*720 То есть требуется 3 вида баннеров, по 3 размера каждый. Итого - 9 баннеров Не анимированные Тема - биржа криптовалют. Проект покажу исполнителю и кандидатамБаннеры25 заявокЗакрыт6 лет назад