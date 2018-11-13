den94ka

Данил den94ka

 
29 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Перенести блог с Laravel на WordPress

    Есть CMS, написанная на Laravel. В качестве базы данных - MySQL. Нужно перенести контент с этого сайта (он весь в MySQL) и в принципе сам блог на WordPress с сохранением URL и основных meta-тегов.В откликах ...

    WordPressLaravelMySQL
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Веб-дизайнер

    Мы - команда AffMedia. Мы развиваем несколько диджитал-проектов, основными из которых являются медиа и онлайн конференции по арбитражу трафика. На данный момент мы находимся в поиске веб-дизайнера, который возьмет на себя дизайн наших новых и доработку ...

    FigmaIllustratorPhotoshop
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • PHP парсер

    Нужно написать класс для парсинга ответов и лайков к ним на сервисе Яндекс.Кью Я передаю в класс - имя автора коммента, класс возвращает кол-во лайков и комментов

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Собрать семантическое ядро

    Нужно собрать семантическое ядро на тему интернет-маркетинга и арбитража трафика. При этом не повторятся темами с предыдущими СЯ.  Заказы на СЯ будут постоянные, поэтому в отклике пожалуйста пару примеров из ваших СЯ (не надо полные) и ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать сайт на WordPress

    Добрый день У нас есть сайт на WordPress, дизайн уникальный, есть несколько уникальных встроенных решений там.  Нужно сделать еще много кастомных доработок (ТЗ предоставлю). То есть это не просто "установить сайт на WP". Здесь придется поработать и ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Многопоточный парсер подписчиков групп VK на Python

    Нужно написать многопоточный парсер подписчиков групп в VK на Python. Каждую группу нужно парсить раз в 15-60 минут (настраивается при добавлении). После парсинга нужно сохранить изменение за прошедшее время: вступившие подписчики и вышедшие подписчики. То есть ...

    Python
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать адаптивный Landing из 8 экранов

    Требуется создать адаптивный Landing из 8 экранов для сервиса по созданию автоворонок и чат ботов. Примеры лендингов, которые нравятся:  [url=https://socialsend.ru/]https://socialsend.ru/[/url] [url=https://telepult.pro/]https://telepult.pro/[/url] [url=http://xn--90aigezqoh9e.xn--p1ai/]http://безрутины.рф [/url]Требуется дизайн + верстка.  От вас прошу цену, сроки, когда сможете приступить и примеры похожих работ (и лучших ...

    Чат-бот
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн 1 страницы плюс нескольких попапов

    Нужно разработать дизайн страницы статьи (поста, блога). Подробное ТЗ вышлю по запросу. Нужны примеры работ от вас (желательно с ссылками на готовые сайты) и примерные цены за разработку 1 страницы. В дизайне нужно продумать много элементов ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 4 баннера для сайта

    Требуется нарисовать 4 баннера: Баннер: 870x90 Два баннера: 270х270 Баннер: 262х798 Баннеры разных тематик, поэтому это не ресайз Прикрепляйте сроки, время и примеры работ. В личку писать не нужно.  Если вы не готовы взяться за проект сегодня - оставлять заявку не ...

    Баннер для сайта
    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать лендинг

    Нужен лендинг (дизайн + верстка). Лендинг несложный, всего 5 экранов (включая главный). Единственная сложность - лендинг должен быть на 2 языках и они должны переключаться по клику на флажок. У нас 4 дня примерно, поэтому ...

    Верстка лендинга
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 5 статей на тему онлайн-маркетинга

    $76

    Требуется написать цикл статей по интернет-маркетингу От вас нужно понимание основ интернет маркетинга (чтобы ROI, CPC, CPM, CPA и прочие страшные абревиатуры были вам хотя бы знакомы). Оплата за каждую статью, ставка фиксированная ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется дизайн портала на Wordpress

    Требуется разработать адаптивный дизайн для WordPress из 3-4 страниц (пока что уточняется). В дизайне также присутствуют попапы. Дизайн требуется с версткой. Скидывайте свои цены, примеры и сроки.

    WordPress
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • PHP скрипт для отслеживания вступивших в группу VK

    Требуется разработать PHP класс для отслеживания вступивших в группу и новых друзей у конкретных пользователей.  Следует обратить внимание, что группы могут быть большие, поэтому стоит разумно использовать ресурсы сервера Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1kOFd42ZBmrRIMERopzQg2um5PyDws4Z2v0Ad5JcHEtg/edit?usp=sharing

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать редактор по аналогии

    $25

    Я делаю редактор текста, есть сайт-прототип с хорошим интерфейсом, который подошел бы и в моем проекте. Мне нужно сверстать такой же редактор. Немного опишу работу: Там не только редактор, там есть еще несколько кнопок (скриншот прикрепил). Помимо ...

    JavascriptCSSТексты для сайта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собрать 10 нестандартных способов заработка

    $15

    Для Telegram канала требуется редактор, который будет собирать нестандартные способы заработка в интернете и оффлайн. Способ должен быть реально нестандартным и непопулярным.  Лучше искать кейсы на зарубежных сайтах. То есть в рунете кейс не должен присутствовать, ...

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переверстать одно-колоночную страницу

    Есть страница, на которой только одна колонка текста. Нужно переверстать ее так, чтобы она была адаптивной. Сейчас на мобилках ужасно неудобно смотреть и писать. Скриншот прикрепил.  С вас цена и сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать 3 баннера для РСЯ

    $3

    Требуется нарисовать 3 баннера для Рекламной Сети Яндекса.  Требование к изображению - https://direct.yandex.ru/tooltip.html?id=image-ad-rules&amp;lang=ru Формат - квадратный. Минимальный размер ширины и высоты - 450 пикселей. Название товара скажу исполнителю.  Прикрепляйте примеры своих рекламных баннеров.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Озвучить видео о проекте

    Есть готовый текст - 1 страница A4. Нужно озвучить видео ролик об интернет проекте.  При оставлении заявки добавляйте релевантные работы из своего портфолио. Язык - русский, без акцента.

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Пак баннеров для проекта

    Требуется пак из 3 баннеров следующего размера: 468*60 728*90 1280*720 То есть требуется 3 вида баннеров, по 3 размера каждый. Итого - 9 баннеров Не анимированные Тема - биржа криптовалют. Проект покажу исполнителю и кандидатам

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
FrisOne
Данила 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$13
10 баллов
4 года назад
PHP парсер
Хороший и надёжный заказчик. Рекомендую!
Рекомендую как вежливого и грамотного специалиста. Все в срок и по ТЗ
Ответный отзыв
J93
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$190
10 баллов
5 лет назад
Создать адаптивный Landing из 8 экранов
Большое спасибо за выбор и доверие. Рад помочь и выполнить интересный проект. Хороший заказчик, рекомендую.
Евгений сделал все качестенно, прям как хотел. Сотрудничеством с Евгением доволен и всем рекомендую. Работа просто супер
Ответный отзыв
aj_man
34 годаУзбекистан
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Создать логотип для медиа-портала
Очень доволен сотрудничеством с Данилом. Задача поставлена ясно, связь налажена, оплата своевременна. В общем все прекрасно. Однозначно рекомендую!
С Александром очень комфортно работать. Всем советую как качественного и ответственного исполнителя
Ответный отзыв
ccista
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Переверстать одно-колоночную страницу
Было приятно сотрудничать, с оплатой без проблем. Рекомендую!
Сергей оказался профессионал своего дела. Все было выполнено качественно и в срок. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$220
10 баллов
6 лет назад
Дизайн портала (мини-лендинг + 4 внутренних страницы портала), адаптив
Спасибо Данилу за предоставленную возможность поработать над интересным проектом! Оплата была достойная и без задержек. Рекомендую как компетентного и ответственного заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Никита качественно выполнил свою работу в срок и без опозданий. Приятно работать с таким человеком, всем советую! Никита получил не очень полное ТЗ, в котором пришлось самому придумывать интерфейс и дизайн портала. Но работу провел на высшем уровне, еще раз спасибо!
Ответный отзыв