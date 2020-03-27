Логотипы и фирменный стиль, ретушь растрового изображения и переводы в вектор.
- Логотипы на любой вкус
- Дизайн наружной рекламы и полиграфической продукции (баннеры, брошюры, листовки и т.д.)
- Фирменный стиль (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д.)
- Векторная графика, отрисовка идей, перевод в вектор (работаю в CorelDRAW)
- Ретушь фотографий
- Дизайн сайтов
- wmz, wmr, yandex деньги - по согласованию.
Mail: [email protected]
Telegramm:+998 90 9602691
От меня:
- интересные идеи
- соблюдение сроков и договоренностей
- бесплатные правки
- адекватные цены и качественные услуги
- постоянная связь (telegramm, mail)
Схема работы:
- Заполнение брифа/ТЗ (которое я Вам вышлю)
- Выбор меня в качестве исполнителя
- Внесение 50% предоплаты
- Разработка предварительных вариантов
- Выбор наиболее подходящего варианта и его доработка
- Утверждение макета
- Оплата, обмен отзывами
- Передача исходных материалов
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ТОП-50— Дизайн продукции
ТОП-50— Фирменный стиль
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Оперативно приступает к работе, соблюдая сроки и ТЗ. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
В очередной раз получил удовольствие от сотрудничества с Антоном. Проект интересный, задача поставлена грамотно, деньги получены в срок. Однозначно рекомендую!
$35
10 баллов
5 лет назад
всё отлично, рекомендую Александра для долгосрочного сотрудничества, и для разовых обращений то же.
Ответный отзыв
Работаем с Дмитрием не в первый раз. Очень порядочный и грамотный заказчик. Однозначно рекомендую!
$30
10 баллов
5 лет назад
Спасибо большое! Работа выполнена на высшем уровне! Рекомендую!
Ответный отзыв
Было очень приятно поработать с Михаилом! Интересная задача, ясные требования и своевременная оплата. Однозначно доволен сотрудничеством. Всем рекомендую!
$34
10 баллов
5 лет назад
всё качественно и в срок. доволен. рекомендую
Ответный отзыв
Работаем с Дмитрием не в первый раз и всегда все четко, и по существу! Однозначно рекомендую!
$100
10 баллов
5 лет назад
Александр профессионал своего дела. Выполнил задание в срок как и обещал. Логотип очень понравился. Приятная коммуникация. Рекомендую на 100 %.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием. Задача поставлена ясно, связь налажена, оплата своевременна. В общем все прекрасно. Однозначно рекомендую!
Логотипы и Знаки
63 отзыва
$10/час
#64
Дизайн продукции
16 отзывов
$10/час
#31
Фирменный стиль
4 отзыва
$10/час
#50
Верстка полиграфии
3 отзыва
$10/час
#110
Наружная реклама
2 отзыва
$10/час
#61