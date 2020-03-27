aj_man

Александр Жданов aj_man

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Логотипы и фирменный стиль, ретушь растрового изображения и переводы в вектор.
  • Логотипы на любой вкус
  • Дизайн наружной рекламы и полиграфической продукции (баннеры, брошюры, листовки и т.д.)
  • Фирменный стиль (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д.)
  • Векторная графика, отрисовка идей, перевод в вектор (работаю в CorelDRAW)
  • Ретушь фотографий
  • Дизайн сайтов
Оплата:

  • wmz, wmr, yandex деньги - по согласованию.
Контакты:

Mail: [email protected]

Telegramm:+998 90 9602691

От меня:

  • интересные идеи
  • соблюдение сроков и договоренностей
  • бесплатные правки
  • адекватные цены и качественные услуги
  • постоянная связь (telegramm, mail)
Работу выполняю с чувством ответственности. Всегда рад приступить к новым заказам. Настроен на долгосрочное сотрудничество.

Схема работы:

  • Заполнение брифа/ТЗ (которое я Вам вышлю)
  • Выбор меня в качестве исполнителя
  • Внесение 50% предоплаты
  • Разработка предварительных вариантов
  • Выбор наиболее подходящего варианта и его доработка
  • Утверждение макета
  • Оплата, обмен отзывами
  • Передача исходных материалов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Дизайн продукции
ТОП-50
Фирменный стиль

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

tabris
Антон 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Разработать логотип для сайта pkw.com.ua
Оперативно приступает к работе, соблюдая сроки и ТЗ. Спасибо за сотрудничество!
В очередной раз получил удовольствие от сотрудничества с Антоном. Проект интересный, задача поставлена грамотно, деньги получены в срок. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
barkyd
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Логотип
всё отлично, рекомендую Александра для долгосрочного сотрудничества, и для разовых обращений то же.
Работаем с Дмитрием не в первый раз. Очень порядочный и грамотный заказчик. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Доработать логотип
Спасибо большое! Работа выполнена на высшем уровне! Рекомендую!
Было очень приятно поработать с Михаилом! Интересная задача, ясные требования и своевременная оплата. Однозначно доволен сотрудничеством. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
barkyd
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$34
10 баллов
5 лет назад
Логотип мед.клиники по эскизу
всё качественно и в срок. доволен. рекомендую
Работаем с Дмитрием не в первый раз и всегда все четко, и по существу! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
dima0815
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Обновить логотип
Александр профессионал своего дела. Выполнил задание в срок как и обещал. Логотип очень понравился. Приятная коммуникация. Рекомендую на 100 %.
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием. Задача поставлена ясно, связь налажена, оплата своевременна. В общем все прекрасно. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Логотипы и Знаки
63 отзыва
$10/час
#64
Дизайн продукции
16 отзывов
$10/час
#31
Фирменный стиль
4 отзыва
$10/час
#50
Верстка полиграфии
3 отзыва
$10/час
#110
Наружная реклама
2 отзыва
$10/час
#61