J93

Евгений J93

 
30 летБеларусь/Могилёв
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
веб-дизайнер

Привет! Я Евгений, веб-дизайнер. Разрабатываю дизайн сайтов и делаю сайты под ключ. Работаю с Tilda (zeroblock, анимация). Примеры работ можно посмотреть в блоке портфолио и на сайте https://e-lisovskiy.com/ 

Свежие работы и доп. информацию публикую у себя в соц. сетях:

ВКонтакте﻿﻿ и Instagram﻿

Дизайн сайтаTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Ann_Kawper
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Дизайн страницы услуги
Спасибо за работу, все отлично!
Рад помочь, обращайтесь)
Ответный отзыв
ofiy
Юрий 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$140
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта для салона красоты
Мой отзыв: высококвалифицированный специалист в области разработки дизайна. Доволен результатом и сроками выполнения проекта. Буду с ним работать в дальнейшем. Всем его рекомендую! С ув., Юрий
Юрий порядочный человек и заказчик). Все обсуждали, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
prof2007
Наталия 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Создать дизайн квиз-лендинга по теме историческое-шоу для детей
Евгений четко улавливает суть задания и выполняет его с чувством стиля, которое присуще не каждому дизайнеру. Рекомендую к дальнейшей работе!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
den94ka
Данил 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$190
10 баллов
5 лет назад
Создать адаптивный Landing из 8 экранов
Евгений сделал все качестенно, прям как хотел. Сотрудничеством с Евгением доволен и всем рекомендую. Работа просто супер
Большое спасибо за выбор и доверие. Рад помочь и выполнить интересный проект. Хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15451708266325
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Сделать одностраничник-продажник
Спасибо Евгению за работу!) Все сделано оперативно, качественно, Евгений всегда на связи. Очень понравился предложенный стиль сайта. Буду дальше сотрудничать))
Хорошая заказчица, рекомендую. Четкое ТЗ, все понятно, всегда на связи. Все оплатила.
Ответный отзыв