веб-дизайнер
Привет! Я Евгений, веб-дизайнер. Разрабатываю дизайн сайтов и делаю сайты под ключ. Работаю с Tilda (zeroblock, анимация). Примеры работ можно посмотреть в блоке портфолио и на сайте https://e-lisovskiy.com/
Свежие работы и доп. информацию публикую у себя в соц. сетях:
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
- Лендинг на Тильде на тему Виз126 просмотров
- Сайт на Тильде на Мед. тематику151 просмотр
- Лендинг на Тильде159 просмотров
- Дизайн магазина сантехники104 просмотра
- Лендинг на Тильде - Рекламная сеть109 просмотров
- Дизайн сайта - для салона красоты Афродита73 просмотра
- Landing page - Каркасные перегородки135 просмотров
- Дизайн квиз-лендинга114 просмотров
- Landing page - VKHunter100 просмотров
- Дизайн landing page "Design Conference"111 просмотров
- Дизайн landing page - Client Hunter147 просмотров
- Лаборатория дизайна оконных декораций515 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
4 года назад
Спасибо за работу, все отлично!
Ответный отзыв
Рад помочь, обращайтесь)
$140
10 баллов
4 года назад
Мой отзыв: высококвалифицированный специалист в области разработки дизайна. Доволен результатом и сроками выполнения проекта. Буду с ним работать в дальнейшем. Всем его рекомендую! С ув., Юрий
Ответный отзыв
Юрий порядочный человек и заказчик). Все обсуждали, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
$100
10 баллов
4 года назад
Евгений четко улавливает суть задания и выполняет его с чувством стиля, которое присуще не каждому дизайнеру. Рекомендую к дальнейшей работе!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
$190
10 баллов
5 лет назад
Евгений сделал все качестенно, прям как хотел. Сотрудничеством с Евгением доволен и всем рекомендую. Работа просто супер
Ответный отзыв
Большое спасибо за выбор и доверие. Рад помочь и выполнить интересный проект. Хороший заказчик, рекомендую.
$50
10 баллов
5 лет назад
Спасибо Евгению за работу!) Все сделано оперативно, качественно, Евгений всегда на связи. Очень понравился предложенный стиль сайта. Буду дальше сотрудничать))
Ответный отзыв
Хорошая заказчица, рекомендую. Четкое ТЗ, все понятно, всегда на связи. Все оплатила.