Транскрибация видео - 11 мин

Есть 3 часа аудиозаписи кусками по 20 минут, нужна транскрибация сегодня, 19 мая. Язык - русский, транскрибация - дословная (со всеми заиканиями и словами-паразитами), фоновый шум есть, но не жуткий. Важна конфиденциальность, поэтому в портфолио ...