Ищу транскрибатора.

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Здравствуйте! Ищу транскрибатора на периодические подработки. 10 рублей/минута. Нужен человек, который будет грамотно и быстро выполнять работу.

[table]Обязательные требования1. Наличие свободного времени. 

2. Готовность приступить к работе по необходимости. 

3. Ответственность. 

4. Грамотность.[/table]

4 года назад
bka003
29 лет
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Заявки фрилансеров

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31 год
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4 года назад
Дарья
 
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4 года назад
Геннадий
 
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4 года назад
Александр
 
20 лет
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4 года назад
4 года назад
Асель
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мунара
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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Катерина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Катерина
 
22 года
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Алина
 
40 лет
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Был
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Элеонора
 
30 лет
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4 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
21 год
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Была
3 года назад
4 года назад
Диана
 
26 лет
7 лет в сервисе
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4 года назад
9 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Зульмира
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
43 года
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4 года назад
4 года назад
Радмир
 
25 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
София
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Катерина
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Рина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данила
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
40 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Елена
 
38 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Владимир
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
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Илья
 
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29 лет
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4 года назад
4 года назад
Алексей
 
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4 года назад
Марина
 
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Анна
 
25 лет
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Анастасия
 
23 года
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Вадим
 
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4 года назад
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Виктория
 
25 лет
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4 года назад
4 года назад
Светлана
 
24 года
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4 года назад
4 года назад
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28 лет
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4 года назад
Александр
 
27 лет
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4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
23 года
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Ришад
 
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Никита
 
25 лет
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Был
3 года назад
4 года назад
Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
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Максим
 
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4 года назад
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Ирина
 
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Галина
 
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Антон
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Саша
 
22 года
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4 года назад
4 года назад
Амин
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
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4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Софья
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Асель
 
23 года
4 года в сервисе
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Кекец
 
21 год
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4 года назад
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Анастасия
 
41 год
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4 года назад
4 года назад
Глеб
 
26 лет
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Марина
 
22 года
6 лет в сервисе
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3 года назад
1 отзыв
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Екатерина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
32 года
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4 года назад
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Степан
 
24 года
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Егор
 
24 года
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Был
3 месяца назад
4 года назад
Екатерина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Диля
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
41 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Максим
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
22 года
4 года в сервисе
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4 года назад
Дарья
 
24 года
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