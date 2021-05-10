Здравствуйте! необходима транскрибация небольших аудио-уроков на русском языке (по 10 минут). Всего 5 аудиоуроков. сроки 1-2 дня. 10 руб/мин оплачиваю моментально
Расшифровка интервью
Нужно расшифровать интервью на 40 минут, оба собеседника хорошо слышны. Специального языка нет. Расшифровка нужна к четвергу (20.05)
Заявки фрилансеров
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