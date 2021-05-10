Расшифровка интервью

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт17 заявок1247 просмотров

Нужно расшифровать интервью на 40 минут, оба собеседника хорошо слышны. Специального языка нет. Расшифровка нужна к четвергу (20.05)

4 года назад
nikit4balab
Никита 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Римма
 
69 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
Крис
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анатолий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислава
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Григорий
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Вита
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Артём
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
52 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад