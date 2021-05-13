Нужно сделать транскрибацию

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен1 заявка399 просмотров

Сделать транскрибацию видео.

Длительность - 6 минут.

Писать только то, что говорит диктор (на субтитры не обращаем внимания).

Людей оформлять списком:

1. Ермолов 2. Аракчеев и т.д.

Результат в Word.

Видео здесь: http://dropmefiles.com/42tRl

Спасибо.

4 года назад
geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

karandash3996
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Рекомендую!
Рекомендую к работе!

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karandash3996
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