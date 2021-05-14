Расшифровать в текст видео 35 мин. Задание № 2.

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен5 заявок392 просмотра

Расшифровать в текст до 00:00 по Москве сегодня 13.05.2021.

Ссылку на видео отправлю исполнителю, качество записи отличное.

4 года назад
oksana_dviga
Оксана 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
56 отзывов

Выбранный исполнитель

poleivetsss
Татьяна 
25 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Спасибо огромное Татьяне за работу! Работа выполнена отлично и в срок. Однозначно рекомендую исполнителя! Все супер, была рада сотрудничеству.
Информативное ТЗ, рекомендую заказчика

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Андрей
 
37 лет
8 лет в сервисе
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4 года назад
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