Транскрибация аудио-уроков

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт3 заявки1079 просмотров

Здравствуйте!

необходима транскрибация небольших аудио-уроков на русском языке (по 10 минут).

Всего 5 аудиоуроков.

сроки 1-2 дня.

10 руб/мин

оплачиваю моментально

4 года назад
ykrinichnaya
Юлия 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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