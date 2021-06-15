EMalinovskaya

Предоставлю услуги по транскрибации и набору текста

Предлагаю вам следующие услуги:

1. Перевод аудио/ видео на русском языке в текст (документ Word) с разбивкой текста на логические абзацы и выделением речи спикеров и расстановкой тайм-кодов. От вас потребуется: аудио/видео запись хорошего качества на русском языке; пожелания по оформлению.

2. Набор текста в формат Word с любого текстового носителя (фото, pdf документы, скан, рукопись).От вас потребуется: исходный текстовый материал (разборчивым почерком); пожелания по параметрам.

Моя цель: это продолжительное сотрудничество, основанное на качестве предоставляемых услуг!