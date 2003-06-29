Polinkevych06

Оригінальні презентації, копірайтинг, рерайтинг, підвищення унікальності текстів, транскрибація.
Привіт!)
Моя різноманітність роботи включає:
ефективну роботу з програмами Microsoft (створення презентацій, документів, текстів, таблиць)
написання текстів на будь-які теми
рерайтинг
транскрибування аудіозаписів
вміння здійснювати пошук інформації
створення дизайну презентацій
Швидко адаптуюсь та завжди дотримуюсь вчасних термінів виконання завдань. Готова приступити до роботи без передоплати.
Зв'яжіться зі мною:
Електронна пошта: [email protected]
Телеграм: +380638832740