Polinkevych06

Юлия Polinkevych06

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Оригінальні презентації, копірайтинг, рерайтинг, підвищення унікальності текстів, транскрибація.

Привіт!)

Моя різноманітність роботи включає:

  • ефективну роботу з програмами Microsoft (створення презентацій, документів, текстів, таблиць)

  • написання текстів на будь-які теми

  • рерайтинг

  • транскрибування аудіозаписів

  • вміння здійснювати пошук інформації

  • створення дизайну презентацій

Швидко адаптуюсь та завжди дотримуюсь вчасних термінів виконання завдань. Готова приступити до роботи без передоплати.

Зв'яжіться зі мною:

Електронна пошта: [email protected]

Телеграм: +380638832740