Polinkevych06

Оригінальні презентації, копірайтинг, рерайтинг, підвищення унікальності текстів, транскрибація.

Привіт!)

Моя різноманітність роботи включає:

ефективну роботу з програмами Microsoft (створення презентацій, документів, текстів, таблиць)

написання текстів на будь-які теми

рерайтинг

транскрибування аудіозаписів

вміння здійснювати пошук інформації

створення дизайну презентацій

Швидко адаптуюсь та завжди дотримуюсь вчасних термінів виконання завдань. Готова приступити до роботи без передоплати.

Зв'яжіться зі мною:

Електронна пошта: [email protected]

Телеграм: +380638832740