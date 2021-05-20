Транскрибация аудио

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Завершен20 заявок1267 просмотров

Есть 3 часа аудиозаписи кусками по 20 минут, нужна транскрибация сегодня, 19 мая. Язык - русский, транскрибация - дословная (со всеми заиканиями и словами-паразитами), фоновый шум есть, но не жуткий. Важна конфиденциальность, поэтому в портфолио разместить не сможете. Выберу нескольких исполнителей - важны сроки. Предлагайте Вашу стоимость за отрезок 20 минут.

4 года назад
G_Elena_G
Елена 
55 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Lelikola
Ольга 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$3
1 день
Ольга - прекрасный транскрибатор! Безупречная грамотность, профессионализм, ответственное отношение к работе. На высоком уровне коммуникация, работа выполнена даже раньше оговоренных сроков. Благодарю за помощь. Рекомендую - не пожалеете.
Честный заказчик! Чётко поставленная задача, оплата сразу после выполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству!

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