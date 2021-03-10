Lelikola

Ольга Lelikola

 
41 годУкраина/Херсон
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Грамотная, ответственная, выполняю работу качественно и в срок. 

Отзывы заказчиков
G_Elena_G
Елена 
54 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
$3
10 баллов
3 года назад
Транскрибация аудио
Ольга - прекрасный транскрибатор! Безупречная грамотность, профессионализм, ответственное отношение к работе. На высоком уровне коммуникация, работа выполнена даже раньше оговоренных сроков. Благодарю за помощь. Рекомендую - не пожалеете.
Честный заказчик! Чётко поставленная задача, оплата сразу после выполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
sidan842
Андрей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$5
10 баллов
3 года назад
Расшифровка видео- или аудиозаписей интервью (Украина)
Работаю с Ольгой уже не первый раз. Все задания были сделаны качественно, вовремя, с отличным уровнем грамотности, а также с учетом всех пожеланий к работе. Сугубо положительные впечатления от сотрудничества, рекомендую!
Отличный работодатель, рекомендую!
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