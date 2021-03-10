Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
3 года назад
Ольга - прекрасный транскрибатор! Безупречная грамотность, профессионализм, ответственное отношение к работе. На высоком уровне коммуникация, работа выполнена даже раньше оговоренных сроков. Благодарю за помощь. Рекомендую - не пожалеете.
Ответный отзыв
Честный заказчик! Чётко поставленная задача, оплата сразу после выполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству!
$5
10 баллов
3 года назад
Работаю с Ольгой уже не первый раз. Все задания были сделаны качественно, вовремя, с отличным уровнем грамотности, а также с учетом всех пожеланий к работе. Сугубо положительные впечатления от сотрудничества, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный работодатель, рекомендую!