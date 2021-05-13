Здравствуйте! Ищу транскрибатора на периодические подработки. 10 рублей/минута. Нужен человек, который будет грамотно и быстро выполнять работу. [table]Обязательные требования1. Наличие свободного времени. 2. Готовность приступить к работе по необходимости. 3. ...
Из 15-ти минутного видео сделать статью
Из 15 минутного обучающего видео нужно сделать статью используя максимально мои слова.
Ищу человека для постоянного сотрудничества.
Видео в сфере саморазвития, обучения продажам
Заявки фрилансеров
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