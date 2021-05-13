Из 15-ти минутного видео сделать статью

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт31 заявка868 просмотров

Из 15 минутного обучающего видео нужно сделать статью используя максимально мои слова.

Ищу человека для постоянного сотрудничества.

Видео в сфере саморазвития, обучения продажам

4 года назад
andreevalexandr
37 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
44 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алла
 
31 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Парасат
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Полянская
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Юлия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Дарья
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Алеся
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ажар
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анна
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Лилия
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
44 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Юлия
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
53 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад
Юлия
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виктория
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Светлана
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Ищу транскрибатора.

    $10

    Здравствуйте! Ищу транскрибатора на периодические подработки. 10 рублей/минута. Нужен человек, который будет грамотно и быстро выполнять работу. [table]Обязательные требования1. Наличие свободного времени.  2. Готовность приступить к работе по необходимости.  3. ...

    Транскрибация263 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Транскрибация аудио

    Есть 3 часа аудиозаписи кусками по 20 минут, нужна транскрибация сегодня, 19 мая. Язык - русский, транскрибация - дословная (со всеми заиканиями и словами-паразитами), фоновый шум есть, но не жуткий. Важна конфиденциальность, поэтому в портфолио ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Расшифровка интервью

    $5

    Нужно расшифровать интервью на 40 минут, оба собеседника хорошо слышны. Специального языка нет. Расшифровка нужна к четвергу (20.05)

    Транскрибация17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Транскрибация аудио-уроков

    $14

    Здравствуйте! необходима транскрибация небольших аудио-уроков на русском языке (по 10 минут). Всего 5 аудиоуроков. сроки 1-2 дня. 10 руб/мин оплачиваю моментально

    Транскрибация3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать транскрибацию

    $3

    Сделать транскрибацию видео. Длительность - 6 минут. Писать только то, что говорит диктор (на субтитры не обращаем внимания). Людей оформлять списком: 1. Ермолов 2. Аракчеев и т.д. Результат в Word. ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Расшифровка интервью

    $5

    Нужно расшифровать интервью на 40 минут.  Интервью на русском, специального языка нет, обоих собеседников хорошо слышно. Прислать в docx или в Google Docs.  Разговор проходит в формате "вопрос-ответ', их нужно отделять абзацами в документе.

    Транскрибация17 заявок
    Закрыт
    4 года назад