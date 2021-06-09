Транскрибация видео в текст

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен16 заявок1359 просмотров

Транскрибация вебинара в текст.

Разделить на смысловые абзацы. Таймкоды не требуются. Звук качественный. Всего 290 минут.

Срок - воскресенье 6 июня до конца дня.

Ссылки на файлы предоставлю исполнителю.

4 года назад
Marinaily
Марина 
55 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

fyrityri
Ольга 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$40
7 дней
Спасибо Ольге, качественная работа
Всё отлично! Рекомендую к сотрудничеству!

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fyrityri
Ольга 
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