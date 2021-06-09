Запись без шумов с минимальными техническими огрехами.
Транскрибация видео в текст
Транскрибация вебинара в текст.
Разделить на смысловые абзацы. Таймкоды не требуются. Звук качественный. Всего 290 минут.
Срок - воскресенье 6 июня до конца дня.
Ссылки на файлы предоставлю исполнителю.
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