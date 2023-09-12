Отрисовать иллюстрацию в векторе, в Adobe Illustrator

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки25 просмотров
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Нужно отрисовать иллюстрацию в векторе, в Adobe Illustrator, с градиентами как на картинке

3 месяца назад
J93
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
Sawchenko
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад
$5
1 день
RUB
Спасибо за работу, очень оперативно. Все четко сделал!
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