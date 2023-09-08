Онлайн мобильная GTA SA для Бразилии. Для фона приложения нужно нарисовать несколько рисунков. 1) Страница входа 2) Главная страница 3) Страница скачивания файлов игры 4) Страница загрузки игры ...
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Нужно:
1) перевести изображение в вектор (всего 3 цвета - белый, черный и красный.
2) поменять цвет теннисного мяча с черного на «optic yellow», это официальное название цвета мячей.
срок 12 часов
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