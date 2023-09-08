Перевести изображение в вектор

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки27 просмотров
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Нужно:

1) перевести изображение в вектор (всего 3 цвета - белый, черный и красный.

2) поменять цвет теннисного мяча с черного на «optic yellow», это официальное название  цвета мячей. 

срок 12 часов

3 месяца назад
guest_16941946827059
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель
Eltravinka
Елена 
38 летУкраина
3 года в сервисе
Была
4 дня назад
3 месяца назад
$5
1 день
UAH
Это был мой первый заказ на данной платформе и результат точно превзошел мои ожидания. Елена быстро ответила на мою заявку, задала уточняющие вопросы и преступила к выполнению. Заказ был выполнен в 3 раза быстрее, чем я ожидал. Спасибо большое за быструю и качественную работы. Результатом очень доволен и надеюсь дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ,быстрая оплата. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!