Нужно создать иллюстрацию для аватарки телеграм канала, поэтому просьба учесть формат и размер, чтобы вмещалось все необходимое. Что требуется сделать: существует такой популярный американский блогер Andrew Tate, нужно его нарисовать. Я хочу, чтобы вы поместили ...
Отрисовка и адаптация персонажей в векторе (Adobe Illustrator)
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Здравствуйте!
Необходимо адаптировать различных персонажей под туториал по рисованию, после чего создавать видео. Видео создается по шаблону (этому научу, ничего сложного), основная работа в адаптации рисунка. В прикрепленных файлах примеры референсов, а также необходимого результата (также я обычно высылаю запись экрана, где подробно объясняю, что нужно). Конечные иллюстрации должны получаться простыми, но похожими на оригинал, чтобы человек мог без особого труда повторить рисунок своего любимого персонажа. Пример видео, которые должны получаться: https://www.youtube.com/@leagueofjoy/videos
Необходимо по 1 видео через день (15 в месяц). Оплата фиксированная - 18$ за конечное видео (Примерно 4-8 часов работы, не считая времени рендера). После обучения нужно будет заливать ролики на канал самостоятельно - оплата будет 21$ за видео.
Для работы понадобиться Adobe Illustrator, Adobe After Effects CC 2017, плагин motion tools 2 для After Effects (я вышлю).
Жду Ваших откликов, максимально релевантные примеры опыта, спасибо!
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