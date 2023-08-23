Нарисовать референс в форматах SVG i PNG

Добрый день.



Есть файл. Прикрепляю его.

На нём изображено кольцо.

Нужно сделать такой же рисунок в форматах SVG i PNG.

Только заменить верхний кусочек на золото, как само кольцо.



Картинка нужна в двух версиях:

1. такая же как на рисунке

2. версия без кольца в середине



Прошу писать цену. Желательно контакт телеграма.