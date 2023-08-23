Нарисовать референс в форматах SVG i PNG

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок131 просмотр
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Добрый день.

Есть файл. Прикрепляю его.

На нём изображено кольцо.

Нужно сделать такой же рисунок в форматах SVG i PNG.

Только заменить верхний кусочек на золото, как само кольцо.

Картинка нужна в двух версиях:

1. такая же как на рисунке

2. версия без кольца в середине

Прошу писать цену. Желательно контакт телеграма.

4 месяца назад
guest_16736001491395
Польша
год в сервисе
Был
3 месяца назад
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