Нарисовать референс в форматах SVG i PNG

1) Создать 3 контура в векторе на базе Bear Brick (см рефы) для выкладывания их на стенах по определенной тематике неоновыми трубками (детали отправлю в ТЗ выбранному кандидату ввиду специфики продукции) 2) Нарисовать в ...
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Добрый день.
Есть файл. Прикрепляю его.
На нём изображено кольцо.
Нужно сделать такой же рисунок в форматах SVG i PNG.
Только заменить верхний кусочек на золото, как само кольцо.
Картинка нужна в двух версиях:
1. такая же как на рисунке
2. версия без кольца в середине
Прошу писать цену. Желательно контакт телеграма.
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