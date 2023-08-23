Розробка брендового стилю для Facebook та Instagram

Потрібен дизайнер для постійної співпраці. Для невеликого Інтернет-провайдера потрібно публікувати пости у Фейсбуці та Інстаграмі. Контент - зміни у тарифах, акційні пропозиції, привітання зі святами, про якісь гучні новини в IT галузі.



1. Потрібно розробити унікальний брендовий стиль для публікацій в Facebook та Instagram.

2. Розробити 6 постів.

3. В подальшому щомісяця розробка контент плана на 5-6 постів та фото для них.

Пропонуйте ціну за 1 та 2 пункт. Вартість за щомісячне супроводження пропонуйте окремо.