Отрисовать максимально похоже то что приложено в примере.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок54 просмотра

Нужно отрисовать иллюстрацию, максимально похоже, что бы можно было на прозрачном фоне использовать, как лого. Что бы 2000 пикс по ширине было хорошее качество.

Срок 1-2 дня.

1000 грн

20 дол,

2000 руб.

Нельзя! использовать в своем портфолио после завершение работы.

Создание иллюстраций
3 месяца назад
guest_16578459274611
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 часов назад
3 месяца назад
$20
2 дня
Escrow
Спасибо, Анастасия сделала все очень быстро и супер качественно. Рекомендую!
Все отлично. Работу приняли без правок. Рада буду дальнейшему сотрудничеству!

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