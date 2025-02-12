Нужно отрисовать иллюстрацию, максимально похоже, что бы можно было на прозрачном фоне использовать, как лого. Что бы 2000 пикс по ширине было хорошее качество.

Срок 1-2 дня.

1000 грн

20 дол,

2000 руб.

Нельзя! использовать в своем портфолио после завершение работы.