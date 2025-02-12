Ищется фрилансер для разработки минималистичного коммерческого предложения на 1-2 страницы. Необходимо оформить документ на основе готовой презентации с использованием заданной цветовой схемы, логотипа и фирменных элементов. Ожидается лаконичная подача информации с акцентом на преимущества. Финальный документ должен быть в формате PDF и включать исходник. Срок выполнения - до конца дня, бюджет - 15$.
Отрисовать максимально похоже то что приложено в примере.
Нужно отрисовать иллюстрацию, максимально похоже, что бы можно было на прозрачном фоне использовать, как лого. Что бы 2000 пикс по ширине было хорошее качество.
Срок 1-2 дня.
1000 грн
20 дол,
2000 руб.
Нельзя! использовать в своем портфолио после завершение работы.
Выбранный исполнитель
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