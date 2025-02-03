Хочу такую тату себе сделать, но немного не нравится облака. Хотелось бы чтобы они более объемные были, немного цвета в них добавить. Чисто в классическом японском стиле(только задний фон(облака и насечки снизу)) как у этого котика. Не полностью переделать, а только подредактировать, сделать более глубокими и объемными.