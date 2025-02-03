Адаптировать эскиз под тату

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Закрыт4 заявки223 просмотра

Хочу такую тату себе сделать, но немного не нравится облака. Хотелось бы чтобы они более объемные были, немного цвета в них добавить. Чисто в классическом японском стиле(только задний фон(облака и насечки снизу)) как у этого котика. Не полностью переделать, а только подредактировать, сделать более глубокими и объемными.

3 месяца назад
guest_1738830050409
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