Задача заключается в переводе картинки в векторный формат. Необходимо создать векторную иллюстрацию, сохранив все детали оригинала.
Редактирование рисунков(контуры)
Есть 11 изображений в pdf, нужно их видоизменить.
Где-то убрать элемент, где-то дорисовать.
Глобального ничего делать не нужно, только работа с контурами в ЧБ цвете.
Работа не сложная для художника.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Требуется создать дизайн NFT токена, соответствующий стилистике NBA, с яркими и реалистичными иллюстрациями. Включить возможность вставки фотографии баскетболиста, центральным элементом будет игрок на фоне баскетбольного корта. Формат: PNG, PSD с разделением элементов на слои. Запрещено использование логотипов NBA и их цветовой гаммы.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать 9 иллюстраций для плакатов на тему бережливого производства. Формат A2-A3, вертикальная ориентация. Каждая иллюстрация должна содержать простую метафору, динамичную композицию и согласованную текстовую часть, используя единую цветовую палитру. Важно точное попадание в референс.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо разработать 5 изображений для описания продукта фильтра для душа. Описание каждой картинки предоставлено в прикрепленном файле. Ожидаются результаты в форматах JPG/PNG и PSD.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $50
Требуется создать презентацию из 50 слайдов для веб-студии. Каждый слайд должен включать крупный скриншот сайта и краткое описание. Основой станет структура текущей презентации интернет-магазинов. Цветовая гамма должна быть строгой и деловой. Итоговый файл — PDF с акцентом на визуальную подачу. Срок выполнения — до завтрашнего вечера.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Необходимо создать 2D-иллюстрацию храма на основе примерного изображения. Ожидается четкое отображение внешнего вида. Возможность вносить собственные идеи и уточнения по проекту.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Ищем талантливого дизайнера принтов для создания уникальных дизайнов для новой коллекции одежды. Необходим опыт в fashion индустрии, знание текущих трендов и креативный подход. Требуется предоставить портфолио. Удаленная работа с оплатой от 30000 до 100000 рублей.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $90
Требуется разработать 6 постов для Instagram, каждый из которых будет состоять из 2 картинок, всего 12 иллюстраций. Необходим креативный и привлекательный дизайн для привлечения внимания подписчиков.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Необходимо нарисовать аватарку/логотип на основе фотографии лица в стиле KFC. Изображение должно включать лицо и верхнюю часть тела, выполненное в деловом стиле с легким юмором. Заменить надпись на Fors_OGS. Уделить внимание минимализму и выразительным чертам, чтобы знакомые могли легко узнать человека.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт2 месяца назад