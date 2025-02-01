Редактирование рисунков(контуры)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок335 просмотров

Есть 11 изображений в pdf, нужно их видоизменить.

Где-то убрать элемент, где-то дорисовать.

Глобального ничего делать не нужно, только работа с контурами в ЧБ цвете.

Работа не сложная для художника.

Редактирование изображений
3 месяца назад
guest_1738431811590
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад
Владимир
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
3 месяца назад
Ростислав
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Вікторія
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Альона
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
3 месяца назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки
Игорь
 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
16 часов назад
111 отзывов
3 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
380 отзывов
3 месяца назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 часов назад
71 отзыв
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Євген
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
11 отзывов
3 месяца назад