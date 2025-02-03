Дизайнер для работы с нейросетями по обработке изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки235 просмотров

Ищу дизайнера, который может удалить или заменить фон на большом объеме изображений с помощью нейросетей.

НейросетиОбработка изображений
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Христина
 
38 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
София
 
20 лет
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
3 месяца назад
Андрій
 
30 лет
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
3 месяца назад
Анастасия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
10 дней назад
3 месяца назад