Требуется дизайнер для разработки 16 изображений инфографики в нише свечей ручной работы. Сроки выполнения гибкие, но предпочтительно быстрое завершение проекта. Необходимо предоставить портфолио.
Дизайнер для работы с нейросетями по обработке изображений
Ищу дизайнера, который может удалить или заменить фон на большом объеме изображений с помощью нейросетей.
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