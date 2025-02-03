Требуется создать презентацию из 50 слайдов для веб-студии. Каждый слайд должен включать крупный скриншот сайта и краткое описание. Основой станет структура текущей презентации интернет-магазинов. Цветовая гамма должна быть строгой и деловой. Итоговый файл — PDF с акцентом на визуальную подачу. Срок выполнения — до завтрашнего вечера.