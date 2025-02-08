Шукаю художника для створення 100-110 ілюстрацій у стилістиці, як у прикладах, прикріплених до проекту. Ілюстрації будуть використовуватись в анімаційних роликах. Анімацію виконуватиме окремий фахівець, тому від вас потрібне лише створення статичних кадрів.



Стиль – спрощена мультяшна графіка з абсурдним гумором.



Вимоги:

Ілюстрації у стилі простої 2д-анімації, як у прикладах (див. прикріплені зображення).

Висока деталізація не потрібна, акцент на яскраві елементи і стилізованих персонажів.

Вміння працювати за готовим сценарієм та наданими референсами.

Готовність дотримуватись узгоджених строків виконання роботи.

Обсяг роботи:

100-110 ілюстрацій для одного відео.



Оплата:

Пропоную оплату за проект чи одну ілюстрацію. Фінансові умови обговорюються індивідуально.

Як відгукнутися:

Будь ласка, надішліть ваше портфоліо, приклади робіт у схожому стилі та орієнтовну вартість за одну ілюстрацію або проект загалом. Відгуки без портфоліо не розглядаються.