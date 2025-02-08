2д-художник для мульта на ютубі

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок183 просмотра

Шукаю художника для створення 100-110 ілюстрацій у стилістиці, як у прикладах, прикріплених до проекту. Ілюстрації будуть використовуватись в анімаційних роликах. Анімацію виконуватиме окремий фахівець, тому від вас потрібне лише створення статичних кадрів.

Стиль – спрощена мультяшна графіка з абсурдним гумором.

Вимоги:

  • Ілюстрації у стилі простої 2д-анімації, як у прикладах (див. прикріплені зображення).

  • Висока деталізація не потрібна, акцент на яскраві елементи і стилізованих персонажів.

  • Вміння працювати за готовим сценарієм та наданими референсами.

  • Готовність дотримуватись узгоджених строків виконання роботи.

Обсяг роботи:

100-110 ілюстрацій для одного відео.


Оплата:

Пропоную оплату за проект чи одну ілюстрацію. Фінансові умови обговорюються індивідуально.

Як відгукнутися:

Будь ласка, надішліть ваше портфоліо, приклади робіт у схожому стилі та орієнтовну вартість за одну ілюстрацію або проект загалом. Відгуки без портфоліо не розглядаються.

YouTubeСоздание иллюстраций
3 месяца назад
Ytproducer
Анастасия 
30 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
3 месяца назад
Наталья
 
53 года
3 месяца в сервисе
Была
3 дня назад
3 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
61 отзыв
3 месяца назад
Євген
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
11 отзывов
3 месяца назад
Валентина
 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
20 часов назад
58 отзывов
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
3 месяца назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки