Задача полягає в отриманні безшовного зображення енергетичного напою Non Stop Stalker Edition. Оптимально – сканування банки для якісної текстури. Якщо це неможливо, допускається акуратне розрізання банки та фотографування з усіх боків. Результат має бути безшовною текстурою для використання в 3D-моделюванні.
2д-художник для мульта на ютубі
Шукаю художника для створення 100-110 ілюстрацій у стилістиці, як у прикладах, прикріплених до проекту. Ілюстрації будуть використовуватись в анімаційних роликах. Анімацію виконуватиме окремий фахівець, тому від вас потрібне лише створення статичних кадрів.
Стиль – спрощена мультяшна графіка з абсурдним гумором.
Вимоги:
Ілюстрації у стилі простої 2д-анімації, як у прикладах (див. прикріплені зображення).
Висока деталізація не потрібна, акцент на яскраві елементи і стилізованих персонажів.
Вміння працювати за готовим сценарієм та наданими референсами.
Готовність дотримуватись узгоджених строків виконання роботи.
Обсяг роботи:
100-110 ілюстрацій для одного відео.
Оплата:
Пропоную оплату за проект чи одну ілюстрацію. Фінансові умови обговорюються індивідуально.
Як відгукнутися:
Будь ласка, надішліть ваше портфоліо, приклади робіт у схожому стилі та орієнтовну вартість за одну ілюстрацію або проект загалом. Відгуки без портфоліо не розглядаються.
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