Иллюстратор. Мультяшные, комиксные иллюстрации животных.

? Ищем Талантливых Иллюстраторов для Забавных Дизайнов с Домашними Животными! ?

Нам требуются художники иллюстраторы, которые смогут воплотить наши идеи в забавных и оригинальных дизайнах для футболок с домашними животными. Наша цель - создать связь между питомцами и их хозяевами через уникальные изображения, отражающие индивидуальность и характер как животного, так и человека.

Требования:

Навык изображать иллюстрации животных по сложности и стилистики как в приведённых примерах.

Талант в изображении домашних животных с уникальными чертами и культом.

Способность передавать эмоции и реакции питомцев через иллюстрации.

Умение сочетать изречения с эмоциональной подачей животных.

ссылка на примеры иллюстраций и задачи

Предоставляем:

Комплекс фотографий питомца в качестве референса.

Свободу в создании аутентичных иллюстраций с сохранением уникальности животных.

Объем работы: 2-3 Иллюстрации в неделю.

Присоединяйтесь к нам, чтобы наполнить наши футболки улыбками и теплом через ваши иллюстрации!

С уважением к искусству и животным,

Роман Ортман