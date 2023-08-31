Иллюстратор. Мультяшные, комиксные иллюстрации животных.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт21 заявка170 просмотров
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? Ищем Талантливых Иллюстраторов для Забавных Дизайнов с Домашними Животными! ?

Нам требуются художники иллюстраторы, которые смогут воплотить наши идеи в забавных и оригинальных дизайнах для футболок с домашними животными. Наша цель - создать связь между питомцами и их хозяевами через уникальные изображения, отражающие индивидуальность и характер как животного, так и человека.

Требования:

  • Навык изображать иллюстрации животных по сложности и стилистики как в приведённых примерах.
  • Талант в изображении домашних животных с уникальными чертами и культом.
  • Способность передавать эмоции и реакции питомцев через иллюстрации.
  • Умение сочетать изречения с эмоциональной подачей животных.
ссылка на примеры иллюстраций и задачи

Предоставляем:

  • Комплекс фотографий питомца в качестве референса.
  • Свободу в создании аутентичных иллюстраций с сохранением уникальности животных.
Объем работы: 2-3 Иллюстрации в неделю.

Присоединяйтесь к нам, чтобы наполнить наши футболки улыбками и теплом через ваши иллюстрации!

С уважением к искусству и животным,

Роман Ортман

4 месяца назад
RomanOrtmann
35 летГермания
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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