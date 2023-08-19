Змінити малюнок

$8
Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки23 просмотра
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Необхідно перемалювати декілька речей на арті зі збереженням стилю і без слідів редагування (затерті, викревлені області і тд), наче картинка так і була намальована. Треба саме перемалювати кистями, а не копіювати зображення з нанесенням скетч-фільтрів.
Що необхідно змінити:
1 - повністю замінити обличчя і овал, щоб було схоже як на референсі
2 - зробити руки трохи товщими, як на референсі
3 - перемалювати пальці, щоб не були схожі на курячу лапу - теж як на референсі

Арт в форматі psd скину виконавцю і поний референс теж. Результатом проекту необхідно відправити перемальований psd арт з вихідною роздільною здатністю (5728 на 5728 пікселів)

4 месяца назад
guest_1692789578709
Украина
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад
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