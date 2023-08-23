Підібрати 5 зображень для подарунків (iOS app)

Працюємо над ios chat застосунком, де користувачі можуть відправляти дівчатам віртуальні подарунки. Нам потрібні квадратні (чи трохи вертикальні) зображення 5 речей:

букет троянд

пляшка червоного вина

білизна (lingerie)

вечірнє плаття

каблучка (краще з камінцем але можна без нього)

важливо, що б права на використання зображення у вас були (що б в нас не було потім проблем з copyright), всі ці речі потрібні максимум в 400х400, можна и меньші.

Дизайн застосунку, для розуміння кольорової гами, у прикріпленому файлі.