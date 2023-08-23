Підібрати 5 зображень для подарунків (iOS app)

$10
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок50 просмотров
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Працюємо над ios chat застосунком, де користувачі можуть відправляти дівчатам віртуальні подарунки. Нам потрібні квадратні (чи трохи вертикальні) зображення 5 речей:

  • букет троянд

  • пляшка червоного вина

  • білизна (lingerie)

  • вечірнє плаття

  • каблучка (краще з камінцем але можна без нього)

важливо, що б права на використання зображення у вас були (що б в нас не було потім проблем з copyright), всі ці речі потрібні максимум в 400х400, можна и меньші.

Дизайн застосунку, для розуміння кольорової гами, у прикріпленому файлі.

iOS
4 месяца назад
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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