Підібрати 5 зображень для подарунків (iOS app)

Потрібен дизайнер для постійної співпраці. Для невеликого Інтернет-провайдера потрібно публікувати пости у Фейсбуці та Інстаграмі. Контент - зміни у тарифах, акційні пропозиції, привітання зі святами, про якісь гучні новини в IT галузі. 1. ...
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Працюємо над ios chat застосунком, де користувачі можуть відправляти дівчатам віртуальні подарунки. Нам потрібні квадратні (чи трохи вертикальні) зображення 5 речей:
букет троянд
пляшка червоного вина
білизна (lingerie)
вечірнє плаття
каблучка (краще з камінцем але можна без нього)
важливо, що б права на використання зображення у вас були (що б в нас не було потім проблем з copyright), всі ці речі потрібні максимум в 400х400, можна и меньші.
Дизайн застосунку, для розуміння кольорової гами, у прикріпленому файлі.
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