Нужно создать иллюстрацию для аватарки телеграм канала, поэтому просьба учесть формат и размер, чтобы вмещалось все необходимое. Что требуется сделать: существует такой популярный американский блогер Andrew Tate, нужно его нарисовать. Я хочу, чтобы вы поместили его в школьную атмосферу. Andrew должен сидеть за партой в школьном кабинете (какие бывают в русских школах), с сигаретой в рту, одет он должен быть в деловой стиль, на нем должны быть тёмные очки, он должен выглядеть накаченным.

Ниже я прикрепляю фото, которыми вы можете вдохновляться при создании работы. Приветсвуется свобода творчества и ваши предложения, но только если вы сами знакомы с этой персоной и понимаете весь контекст. Самое важное, чтобы Andrew был узнаваем!