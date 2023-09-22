Нарисовать фон для меню мобильной игры

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок66 просмотров
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Онлайн мобильная GTA SA для Бразилии.

Для фона приложения нужно нарисовать несколько рисунков.

1) Страница входа

2) Главная страница

3) Страница скачивания файлов игры

4) Страница загрузки игры

Стиль: Рио де жанейро, фавелы, горы, бандитизм.

Референсы:

https://ru.pinterest.com/pin/351912464030947/

https://id.pinterest.com/pin/313140980354698727/

https://ru.pinterest.com/pin/113153009380500957/

3 месяца назад
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
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Выбранные исполнители
mrs_artistka
Никита 
22 годаКазахстан
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
$15
1 день
RUB
Крайне не рекомендую работать с данным человеком. Взял заказ и пропал.