Нарисовать фон для меню мобильной игры

Нужно сделать: 1. Перевести в векторный формат 2. Минимальная потеря кол-ва цветов 3. Без потери деталей рисунка 4. Избавить рисунок от градиента Рисунок будет вышит
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Онлайн мобильная GTA SA для Бразилии.
Для фона приложения нужно нарисовать несколько рисунков.
1) Страница входа
2) Главная страница
3) Страница скачивания файлов игры
4) Страница загрузки игры
Стиль: Рио де жанейро, фавелы, горы, бандитизм.
Референсы:
https://ru.pinterest.com/pin/351912464030947/
https://id.pinterest.com/pin/313140980354698727/
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