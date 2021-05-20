Для развлекательного сайта нужен рерайт поздравлений и пожеланий (дни рождения, профессиональные праздники и т.п.) на русском языке с уникальностью 90% + . Ждем ваши предложения. Указывайте пожалуйста стоимость за 1000 символов.
Рерайт текста
Текст - https://docs.google.com/document/d/1tPbayHariXCjNwcbg5kAu2KCtddpENRLKgzLr-MY6rY/edit?usp=sharing
уникальность не менее 90% по https://text.ru/
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