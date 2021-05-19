Необходимо писать 75 интересных статей на тему беременности, материнства, грудных детей. Объем статьи от 5000 до 12000 смв., без ключей (или до 5 шт) по плану. Оплата раз в ...
Написать 200 статей (рерайт)
Необходимо написать 200 интересных статей на тему (по выбору): кулинария, беременность и материнство, рейтинг препаратов, автомобильная.
Объем статей разный (5000-12000 смв), статьи нужно писать по плану, без ключей или с минимальным их количеством.
Оплата раз в неделю (по пятницам) на WMR, WMP, Яндекс.деньги, карты банков РФ или QIWI.
Ставка зависит от темы: 25 - 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Тексты пишутся сразу на сайт, вы указываетесь автором статьи, свои работы можно использовать в
портфолио.
Сроки договорные (большие статьи до 3 дней).
Возможен карьерный рост до автора индивидуального проекта с работой по повышенной ставке.
Ждем ваших заявок, наличие телеграмма - обязательно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Рерайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Нужен автор, можно новичок, но ответственный! Задача - рерайт исходников (120 постов до 1000 знаков на тему психологии, секса и свиданий). Тексты простые, но нужен живой и емкий язык - без канцеляризмов, сложных оборотов ...Рерайтинг49 заявокЗакрыт4 года назад
Есть ряд статей. Нужно сделать качественный рерайт. Уникальность от 90%. Тематика криптовалюты. Важно понимать, о чем пишите. Интересует долгосрочное сотрудничество. Оставляйте Ваши предложения и желательно примеры работ по теме.Рерайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим рерайт текстов для блога на сайте ( два сайта, тематики - посуда и финансы) В общем порядка 10000 зн. Указывайте пожалуйста цену за 1000 ЗБП.Рерайтинг22 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно написать 10 информационных статьей по ТЗ копчению. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно написать 10 информационных статьей по ТЗ строительству. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
- $14
Необходимо изменить текст, сохранив смысловую нагрузку и количество страниц, чтобы повысить процент оригинальности текста до 70%Рерайтинг45 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Требуется человек для рерайта, копирайта, текстов про ножевую тематику. Мужчина с грамотным русским языком, желательно разбирающийся в ножах.Рерайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад