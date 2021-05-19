Написать 200 статей (рерайт)

Необходимо написать 200 интересных статей на тему (по выбору): кулинария, беременность и материнство, рейтинг препаратов, автомобильная.

Объем статей разный (5000-12000 смв), статьи нужно писать по плану, без ключей или с минимальным их количеством.

Оплата раз в неделю (по пятницам) на WMR, WMP, Яндекс.деньги, карты банков РФ или QIWI.

Ставка зависит от темы: 25 - 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Тексты пишутся сразу на сайт, вы указываетесь автором статьи, свои работы можно использовать в

портфолио.

Сроки договорные (большие статьи до 3 дней).

Возможен карьерный рост до автора индивидуального проекта с работой по повышенной ставке.

Ждем ваших заявок, наличие телеграмма - обязательно.