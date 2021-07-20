Копирайт, рерайт, уникальные статьи, уверена, что сотрудничество будет в радость)

Мне 37 лет, высшее филологическое образование, универ мировых языков. Знание английского, уверенно говорю на узбекском, русский язык родной и грамотный.

Творческая личность с богатым воображением и развитой речью.

Прошла профпереподготовку в НИИДПО г. Москвы по специальности психолог, направление семейная психология.

Пройдено несколько качественных курсов от опытных преподающих копирайтеров, наработана небольшая база.

Напишу любую статью, на любую тему. Либо переделаю готовую статью под уникальную, уникальность близка к 100%.

Рада любому сотрудничеству, уверена, что мы договоримся всегда.