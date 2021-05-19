Рерайт поздравлений

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Закрыт35 заявок1003 просмотра

Для развлекательного сайта нужен рерайт поздравлений и пожеланий (дни рождения, профессиональные праздники и т.п.) на русском языке с уникальностью 90% + . Ждем ваши предложения. Указывайте пожалуйста стоимость за 1000 символов.

3 года назад
Bondarchuk_Serge
40 лет
4 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
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6 часов назад
4 года назад
$2
40 дней
ТОП-5
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Алексей
 
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4 года назад
80 отзывов
4 года назад
Валерия
 
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Анастасия
 
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ТОП-5
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Наталия
 
70 лет
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Юлия
 
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1 отзыв
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Эдвард
 
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4 года назад
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Юрий
 
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год назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
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Алиса
 
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Арина
 
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