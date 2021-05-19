Необходимо написать 200 интересных статей на тему (по выбору): кулинария, беременность и материнство, рейтинг препаратов, автомобильная. Объем статей разный (5000-12000 смв), статьи нужно писать по плану, без ключей или с ...
Рерайт поздравлений
Для развлекательного сайта нужен рерайт поздравлений и пожеланий (дни рождения, профессиональные праздники и т.п.) на русском языке с уникальностью 90% + . Ждем ваши предложения. Указывайте пожалуйста стоимость за 1000 символов.
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