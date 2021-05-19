Автор новостей

Требуется рерайт интересных новостей с ссылка с последующим размещением на сайте.

Постинг только по рабочим дням. Можно делать отложенные публикации.

Размещение через ЦМС DataLife Engine (желательно уменее постить с ее помощью) - если будут вопросы научим.

Объем новостей от 500 до 1500 знаков, в зависимости от новости.

Работа постоянная на долгий срок, оплата каждую неделю (вебмани и на карту банка по номеру телефона). При положительном сотрудничестве возможно привлечение и на другие проекты. Тематики проектов: авто, бизнес, финансы.

Убедительная просьба указывать ценник в рублях (с учетом размещения), либо 1000 знаков б/п, либо за одну новость.