Автор новостей

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Закрыт19 заявок1376 просмотров

Требуется рерайт интересных новостей с ссылка с последующим размещением на сайте.

Постинг только по рабочим дням. Можно делать отложенные публикации.

Размещение через ЦМС DataLife Engine (желательно уменее постить с ее помощью) - если будут вопросы научим.

Объем новостей от 500 до 1500 знаков, в зависимости от новости.

Работа постоянная на долгий срок, оплата каждую неделю (вебмани и на карту банка по номеру телефона). При положительном сотрудничестве возможно привлечение и на другие проекты. Тематики проектов: авто, бизнес, финансы.

Убедительная просьба указывать ценник в рублях (с учетом размещения), либо 1000 знаков б/п, либо за одну новость.

4 года назад
SerAntony
Антон 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 отзывов
4 года назад
Наталья
 
32 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
4 года назад
Сергей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Татьяна
 
44 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Илья
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Фаина
 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
104 отзыва
4 года назад
Ольга
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Анна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
72 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кирилл
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Пархом
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Арсений
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Алексей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Семен
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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