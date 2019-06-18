Разработать сайт на WP

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Закрыт10 заявок167 просмотров

Разработать на основе Wordpress сайт. 

Сайт, это Книга памяти участников ВОВ. 

Запись Wordpress будет анкетой участника Великой отечественной войны, содержащей в себе: Текстовую информацию, Фотоальбом,

Документы. 

Необходимо разработать: 

1. форму добавления записи, при помощи которой, зарегистрированные пользователи могли бы вносить данные и публиковать их, создавая таким образом записи. 

2. систему импорта данных (парсинг) данных с сайтов: «Память Народа», «ОДБ-Мемориал» и «Подвиг Народа» и автоматического создания из этих данных, записей. 

3. шаблон-макет записи 

Для решения поставленных задач, допускается использование плагинов Wordpress.  

Подробная информация в ТЗ.  

Срок выполнения: 1 месяц.

http://prntscr.com/o3rhk1

WordPressПарсинг данных
6 лет назад
knyzevdima
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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