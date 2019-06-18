Разработать сайт на WP

Разработать на основе Wordpress сайт.

Сайт, это Книга памяти участников ВОВ.

Запись Wordpress будет анкетой участника Великой отечественной войны, содержащей в себе: Текстовую информацию, Фотоальбом,

Документы.

Необходимо разработать:

1. форму добавления записи, при помощи которой, зарегистрированные пользователи могли бы вносить данные и публиковать их, создавая таким образом записи.

2. систему импорта данных (парсинг) данных с сайтов: «Память Народа», «ОДБ-Мемориал» и «Подвиг Народа» и автоматического создания из этих данных, записей.

3. шаблон-макет записи

Для решения поставленных задач, допускается использование плагинов Wordpress.

Подробная информация в ТЗ.

Срок выполнения: 1 месяц.

http://prntscr.com/o3rhk1