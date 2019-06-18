Создание сайта для сервисного центра по ремонту техники Apple

Ищу разработчика и дизайнера сайта. Сайт для сервисного центра по ремонту техники Apple. Сайт необходим для дальнейшего продвижения как для контекстной рекламы, так и SEO. Сайт интересует на подобие applejam.by, apple-service.express, reboot.by. Сроки - до 20 дней (Лучше всего за 14 дней)

На сайте должен находиться прайс с выбором устройства, модели (Прикрепил файл)

Дизайн сайта должен иметь общий стиль с фирменным стилем.