Мы, пока не большая сеточка магазинов алкоголя. Есть амбиции роста и мы открываемся практически каждый месяц. Захотелось современный сайт с интернет-магазином. Пока, несколько разделов, по типу: о компании, контакты, акции + возможность добавлять страницы ...