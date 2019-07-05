Сайт под ключ

$500
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Завершен12 заявок236 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать сайт под ключ. Дизайн готов. Нужно сделать качественно и в срок. Нужно сделать сразу адаптацию под телефоны и планшеты.

С уважением,

Сырым 

6 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$500
7 дней
Escrow
Артур, сделал сайт очень качественно и в срок. Всем рекомендую. Он всегда на связи. Я даже удивляюсь, как быстро и качественно он все делает. Вроде только скинул информацию для сайта, которую нужно разместить, через мин 10 Артур пишет что уже все готово, проверяйте. Очень рад что я сотрудничаю с таким замечательным человеком.
Очередной превосходный проект с Сырымом! Добавить просто больше нечего :)

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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