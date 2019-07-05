Нужно сделать лендинг (одностраничник) для компании торгующей металлпрокатом?
Сайт под ключ
Добрый день!
Необходимо сделать сайт под ключ. Дизайн готов. Нужно сделать качественно и в срок. Нужно сделать сразу адаптацию под телефоны и планшеты.
С уважением,
Сырым
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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