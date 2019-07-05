Сайт под ключ

Артур, сделал сайт очень качественно и в срок. Всем рекомендую. Он всегда на связи. Я даже удивляюсь, как быстро и качественно он все делает. Вроде только скинул информацию для сайта, которую нужно разместить, через мин 10 Артур пишет что уже все готово, проверяйте. Очень рад что я сотрудничаю с таким замечательным человеком.