Создание сайтов на Joomla

Основная специализация - система управления Joomla. От прототипа и дизайна - до сайта под ключ (а также сопровождение и администрирование - при необходимости).

Также возможна разработка сайтов на Wordpress.

Работаю либо с предоплатой 50%, либо по безопасной сделке. Даже если у заказчика есть 100 500 положительных отзывов.