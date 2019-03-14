Артур Цайтлер joomartjoomart
55 летУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Создание сайтов на Joomla
Основная специализация - система управления Joomla. От прототипа и дизайна - до сайта под ключ (а также сопровождение и администрирование - при необходимости).
Также возможна разработка сайтов на Wordpress.
Работаю либо с предоплатой 50%, либо по безопасной сделке. Даже если у заказчика есть 100 500 положительных отзывов.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
Портфолио
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- G.I.R.L.S244 просмотра
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
4 года назад
Всё быстро и чётко, рекомендую...
Ответный отзыв
Всё было отлично, проект успешно завершён.
$500
10 баллов
4 года назад
Артур, сделал сайт очень качественно и в срок. Всем рекомендую. Он всегда на связи. Я даже удивляюсь, как быстро и качественно он все делает. Вроде только скинул информацию для сайта, которую нужно разместить, через мин 10 Артур пишет что уже все готово, проверяйте. Очень рад что я сотрудничаю с таким замечательным человеком.
Ответный отзыв
Очередной превосходный проект с Сырымом! Добавить просто больше нечего :)
$120
10 баллов
5 лет назад
Благодарю Артура, первоклассный разработчик! Во время работы был всегда онлайн. Дал дельные советы и корректировки для проекта. Работа выполнена аккуратно, чисто и в срок. Рекомендую Артура в качестве исполнителя и сам еще обращусь с радостью!
Ответный отзыв
Спасибо, всё было отлично.
$250
10 баллов
5 лет назад
Артур, выполнил работу на отлично! Как всегда Артур сделал все быстро и качественно! Очень рекомендую Артура, как высокопрофессионального специалиста! Готовы сотрудничать с ним дальше!
Ответный отзыв
Спасибо Сырыму за хорошие слова :) Ответить могу только тем же - отличный и ответственный заказчик! Был рад сотрудничать в очередной раз.
$300
10 баллов
5 лет назад
Замечательная работа! я уже несколько лет сотрудничаю с Артуром. Все четко, оперативно, качественно! Очень рекомендую данного специалиста! перед началом работы задаются четкие вопросы, собирается материал и реализовывается.
Ответный отзыв
Отличное сотрудничество с Варварой и интересный проект. Спасибо!
Системы управления (CMS)
91 отзыв
от $10
#67
Сайты «под ключ»
88 отзывов
от $10
#52
Веб-программирование
18 отзывов
от $10
#240
HTML-верстка
8 отзывов
от $10
#491
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $10
#239
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
#1027
Интернет-магазины
нет отзывов
от $10
#1391