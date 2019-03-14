Сайт под ключ ids

Добрый день! От вас потребуется создать сайт примерно похожий на этот http://propusk-pro.ru/. Тематика совпадает. От исполнителя потребуется быть всегда на связи, работу будем выполнять оперативно. После выбора исполнителя, вышлю конкретное техзадание.
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Описание в приложении .
Поставка качественного и современного оборудования известных брендов в сфере отопления, водоснабжения. Проектирование, монтаж и сервисное обслуживание.
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