Сверстать на WordPress: вбить контент по ТЗ+немного творческий подход

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок165 просмотров
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Существует готовый сайт с готовым дизайном на WordPress. 

Необходимо заменить его содержимое через онлайн-редактор движка.  

Новое содержимое на 95% предоставляется, но в него необходимо вносить легкие изменения (копирайтинг для логических связок и корректуры – если одинаковая по смыслу информация берется из 2-х источников).  Так же необходимо вписать общие слова 1-2 абзаца на тех страницах, где не указаны подробности с текстом 

Менее 30 недлинных веб-страниц. 

Логотип (графический) – есть в векторе, но он без текстового названия компании. Необходим легкий дизайн логотипа – готовый графический символ + стилизовать название компании. 

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WordPress
5 лет назад
lefty2050
Дмитрий 
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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