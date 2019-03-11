Сверстать на WordPress: вбить контент по ТЗ+немного творческий подход

Существует готовый сайт с готовым дизайном на WordPress.

Необходимо заменить его содержимое через онлайн-редактор движка.

Новое содержимое на 95% предоставляется, но в него необходимо вносить легкие изменения (копирайтинг для логических связок и корректуры – если одинаковая по смыслу информация берется из 2-х источников). Так же необходимо вписать общие слова 1-2 абзаца на тех страницах, где не указаны подробности с текстом

Менее 30 недлинных веб-страниц.

Логотип (графический) – есть в векторе, но он без текстового названия компании. Необходим легкий дизайн логотипа – готовый графический символ + стилизовать название компании.

Оплата через безопасный платёж