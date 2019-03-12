Необходимо разработать сервис по сбору пуш подписок и дальнейшей рассылке по базе. С административным интерфейсом. Готов приобрести уже готовый продукт или систему.
Сделать Landing Page для привлечения психологов в проект
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткое содержание лендинга и основной посыл. Необходимо убедить человека оказывать поддержку проекту.
Ниже описаны возможности сервиса (НЕ ЛЕНДИНГА) на основе этой информации надо сделать сам лендинг
Сервис консультаций психологов Москвы онлайн http://psyholog-online.com
Планируется запуск сервиса консультаций психологов Москвы онлайн, с возможностью консультации как в текстовом так и в аудио и видео формате в пределах сервиса
Возможность публиковать статьи в сервисе на тему психологии со ссылкой на свой профиль
Возможность указывать свои контакты для оффлайн консультаций
Возможность отвечать на вопросы клиентов, привлекая их на платную консультацию
Возможность создать свою страничку в пределах сервиса и даже свой домен вида moydomen.psyholog-online.com
Возможность размещения видеоприветствия для клиентов
Ежемесячная автоматическая оплата сервиса с банковской карты в размере 9.99$ в месяц в сервисе поддержки проектов Patreon.com - https://www.patreon.com/psyholog_online
На эти средства будет:
- Создан сервис для привлечения клиентов на консультацию к психологам
- Запущена Контекстная реклама Яндекс и Гугл для привлечения клиентов только по конкретным запросам, когда человек ищет именно консультацию психолога в городе Москва
- Будет происходить дальнейшее развитие сервиса с учетом Ваших пожеланий
- Продвижение в поисковых системах для привлечения всего потока клиентов в нише психологии
Первые 100 психологов поддержавших проект получат бонусом 100 размещений профиля в шапке сайта, каждый из которых будет содержать 1000 показов уникальному посетителю
Для участия в проекте необходимо присоединиться в сервисе Patreon.com к нашему профилю (с вашей карты будет сниматься 9.99$ ежемесячно)
Подписаться на телеграм канал сервиса https://t.me/psyholog_online_com , чтобы получать информацию о ходе реализации проекта
Одна из фишек это - количество участников сервиса ограничено 300 психологами. Далее регистрация будет закрыта. С целью направить весь поток посетителей на ограниченное количество специалистов.
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