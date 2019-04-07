Сделать на wordpress внутреннюю страницу-лендинг

Исполнитель - Харьковчанин (предпочитаю личные встречи для обсуждения технических моментов). Существует сайт antwo-hotel.com.ua, написанный на DLE (доступы есть). 1) Переписать на wordpress 2) Создать систему бронирования (ТЗ в прикрепленном файле) 3) Организовать AMP микроразметку страниц Пишите ориентировочные цены/сроки по каждому ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на вордпресс
Нужно в стилистике сайта по ТЗ сделать красивую посадочную страницу под один из типов услуг.
Сначала нужно отрисовать, предложить макет.
Согласуем макет, сверстать, адаптировать, натянуть на WP, запрягать функционал (калькулятор будет).
Сайт и ТЗ кину в ЛС. Потом предложите цену.
А то кидаешь тут сайт, начинает рваться телефон.
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