Сделать на wordpress внутреннюю страницу-лендинг

Сайты «под ключ»Завершен2 заявки184 просмотра
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Есть сайт на вордпресс

Нужно в стилистике сайта по ТЗ сделать красивую посадочную страницу под один из типов услуг.

Сначала нужно отрисовать, предложить макет.

Согласуем макет, сверстать, адаптировать, натянуть на WP, запрягать функционал (калькулятор будет).

Сайт и ТЗ кину в ЛС. Потом предложите цену.

А то кидаешь тут сайт, начинает рваться телефон.

WordPress
5 лет назад
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DELTA85
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$90
24 дня
WMZ
все ок
Норм
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