Разработка сайта "под ключ" на CMS Wordpress, с учетом SEO

Сайты «под ключ»Завершен8 заявок622 просмотра
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Сделать сайт для реабилитационного центра "под ключ" на CMS Wordpress, с учетом SEO.

 

Стандартная структура сайта, отправка заявок с сайта на электронную почту. 

 

Есть текстовое содержание всех страниц (17 страниц) и подробное ТЗ.

 

Также есть примерный набросок первого экрана и пример аналогичного сайта, который нравится.

 

Необходим профессиональный дизайн, верстка и программирование. 

 

P.S. в отклике просьба указать сроки и полную стоимость работы.

WordPress
5 лет назад
gootsch
Михаил 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$500
30 дней
WMZ
Работы были реализованы в срок, качеством остались довольны.
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
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