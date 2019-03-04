Нужен сайт-каталг, по воротам и рольставням + интернет магазин автоматики.
Сделать сайт с электронными карты для сельхозпредприятия
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать электронные карты. На гугл картах/яндекс картах отрисовать земли, по которым можно было бы занести информацию. Наглядно показано на картинках.
Уточняю информацию
1. Нужен сайт
2. На сайте разместить карту гугл/яндекс или другие.
3. Далее на карте отрисовать контуры полей (их около 50 штук). Контуры полей есть в ПКК росреестре, взять можно будет оттуда. Контуры полей должны быть редактируемые от admin.
4. После требуется на сайте сделать в виде редактируемых табличных данных описание полей. Как представлено на картинке Земля1.
5. На картинках представлена не вся информации, но в общем это должно выглядеть так.
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