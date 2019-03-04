Сделать сайт с электронными карты для сельхозпредприятия

$140
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок298 просмотров
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Сделать электронные карты. На гугл картах/яндекс картах отрисовать земли, по которым можно было бы занести информацию. Наглядно показано на картинках.

Уточняю информацию

1. Нужен сайт

2. На сайте разместить карту гугл/яндекс или другие.

3. Далее на карте отрисовать контуры полей (их около 50 штук). Контуры полей есть в ПКК росреестре, взять можно будет оттуда. Контуры полей должны быть редактируемые от admin. 

4. После требуется на сайте сделать в виде редактируемых табличных данных описание полей. Как представлено на картинке Земля1. 

5. На картинках представлена не вся информации, но в общем это должно выглядеть так.

5 лет назад
tania_199
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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