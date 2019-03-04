Сделать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт37 заявок289 просмотров
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Всем привет! За какую сумму и за какое время вы готовы сделать обычный сайт?  Новостной - блог с различными разделами. Наполнять его буду сама. Пример сайта приложу позже, тому кто огласит самую подходящую сумму.

5 лет назад
diamond86
Ирина 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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