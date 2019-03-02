Нужен качественный дорвей

Задача такая - я даю тему, Вы даете на выходе готовый информационный сайт (не лендинг, многостраничный сайт), который при беглом просмотре должен стопроцентно соответствовать понятию "сайт для людей". Никаких попыток получить ТЗ. Вы придумываете все сами, и сами делаете. Уникальность не нужна, но свободно опознаваться как "клон" сайт не должен.

Обязательно - хороший английский (сайт на англ, и тема такова что материалов на русском не найдете).

Выбираю по цене, вебстудиям и всем тем, кто планирует заработать больше 200$ в этой задаче - отказ.