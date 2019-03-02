Нужен качественный дорвей

$100
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача такая - я даю тему, Вы даете на выходе готовый информационный сайт (не лендинг, многостраничный сайт), который при беглом просмотре должен стопроцентно соответствовать понятию "сайт для людей". Никаких попыток получить ТЗ. Вы придумываете все сами, и сами делаете. Уникальность не нужна, но свободно опознаваться как "клон" сайт не должен.

Обязательно - хороший английский (сайт на англ, и тема такова что материалов на русском не найдете). 

Выбираю по цене, вебстудиям и всем тем, кто планирует заработать больше 200$ в этой задаче - отказ. 

5 лет назад
alias_group_vl
Иван Сидоров 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание обучающего сайта "под ключ" с размещением на хостинге

    Здравствуйте, Меня зовут Сергей. Я изготавливаю украшения - бижутерию ручной работы. Мне требуется закрытый сайт с регистрацией  ЛИЧНОГО КАБИНЕТА каждого пользователя для проведения офф-лайн курсов по изготовлению бижутерии.  Я переработал техзадание на изготовление сайта с ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Новостной блог на WP

    [b]Здравствуйте![/b] Нужен новостной адаптивный блог на wordpress. ( оптимизированный под поисковики, быстрая загрузка,  валидный код, без дублей страниц)  [b]Интересует дизайн и программирования под ключ.[/b] 3 уровневая меню поиск на сайте с подсказкой Коментарии антиспам регистрация пользователей с аватарками,  аккаунт пользователей, избранные статьи,  ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт каталог под ключ

    Добрый день. Необходима сделать сайт под ключ- тема окон. Высылаю примеры двух сайтов-которые хочется сделать по аналогии такой же.Для начало делаем 15 страниц - статьи - калькулятор http://xn----7sba5akcbwhbc0an.xn--p1ai/calculator/ Более подробное тз вышлю перед началом работы.  Жду оценку данного ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт на опенкрат

    Мне нужно сделать сайт на опенкрат Все подробности я отправлю в личку пишите цены за магазины  Макеты в psd есть и уже отрисованы  Нужна только верстка и программирование

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание сайта по продаже автомобильных шин и дисков

    Здравствуйте. Хотел бы запустить сайт по продаже шин и дисков, с регистрацией и возможностью самостоятельного заказа данного товара. Забегая вперед, скажу, что есть договоренность с поставщиком и он предоставляет API сервис. Во вложении есть скрин ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта по продаже автомобильных шин и дисков

    Здравствуйте. Хотел бы запустить сайт по продаже шин и дисков, с регистрацией и возможностью самостоятельного заказа данного товара. Забегая вперед, скажу, что есть договоренность с поставщиком и он предоставляет API сервис. Во вложении есть скрин ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта по продаже автомобильных шин и дисков

    Здравствуйте. Хотел бы запустить сайт по продаже шин и дисков, с регистрацией и возможностью самостоятельного заказа данного товара. Забегая вперед, скажу, что есть договоренность с поставщиком и он предоставляет API сервис. Во вложении есть скрин ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Азартные игры онлайн ,основа создания сайта правильное работа скриптов

    Покер,краш,Рулетка,кости,21(не блек джек,ибо в блек джеке кто раздаёт тоже играет).Добавление eng языка,систему выплатил фри каса робокаса (по возможности) дизайн карт (римские цифры,Король-Зевс; Дама-Артемида,Валет-Арес,Туз-Посейдон,масти:волна,молния(синий цвет) Лук-зелёный ,меч-зелёный(арес). Название монет TridentCoin-TC ,размерность монет:100рублей-1000монет . Скрипты должны работать так, ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад