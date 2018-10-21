alias_group_vl

Сделать 2 баннера 600*750 по следующему ТЗ: Берем исходные картинки отсюда https://www.wildberries.ru/brands/to-excite, а дальше надо под фентези этих девочек в портупеях переделать. Ушки эльфийские, бронелифчик, какие нибудь жезлы/кинжалы в руки, сполохи магии ). Нужно сделать так ...