alias_group_vl

Нужна автоматизация входа в игру, создания персонажа и отыгрывания стартовой цепочки, дальше - запуск боев с имитацией деятельности (брать в прицел, применять способности случайным образом). Работать только "легальными" средствами автоматизации, без взлома (игры имеют отличную ...
- Прикладное ПО9 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть прототип сервиса платных чатов на RUBY on rails , сделанный по неправильно понятому устному ТЗ, но фронтенд там правильный. Изначального ТЗ и макетов/верстки нет. Представьте вебкам вроде "рунетки" без видео и аудио, только ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен скрипт, генерирующий витрину (торговый каталог без корзины и магазина) на основе нескольких xml-фидов. В работу входит создание 3 шаблонов дизайна для данного скрипта (для трех тематик) на основе выбранных исполнителем бесплатных хтмл-шаблонов (согласовать со ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $200
Нужен каталог статей на PHP+Laravel с расширенной статистикой (показы, кликабельность и прочее), автонаполнением (парсер контента) и админкой. Дизайн копируется 1 в 1 с сайта-образца. ТЗ скидываю кандидатам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Принять описание сделанного от автора (англ. яз.), разобраться с проблемами с роутингом (требуется знание NGINX либо работа в паре с нашим админом).Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Объявление состоит из ~300 символов несвязного текста (разбитого на строки-тезисы по 30 и 90 символов) Требуются языки: французский, немецкий, испанский, португальский, польский, венгерский, японский, тайский, китайский (причем тот который для сингапура и тайваня). ...Переводы18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Задача такая - я даю тему, Вы даете на выходе готовый информационный сайт (не лендинг, многостраничный сайт), который при беглом просмотре должен стопроцентно соответствовать понятию "сайт для людей". Никаких попыток получить ТЗ. Вы придумываете все ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно собрать большое качественное семантическое ядро по теме автострахования (ОСАГО), кластеризовать и настроить РК в директе и адвордсе. Заказ предназначен только непосредственным исполнителям. Для борьбы со спамом посредников прошу в начале Вашего сообщения написать любого ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать программную часть ОСАГО калькулятора, с подключением расчетов минимум 3 крупных страховщиков. Пример - осаго.онлайн (не сам сайт, его калькулятор). Обязательно указывайте бюджет.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Сделать 2 баннера 600*750 по следующему ТЗ: Берем исходные картинки отсюда https://www.wildberries.ru/brands/to-excite, а дальше надо под фентези этих девочек в портупеях переделать. Ушки эльфийские, бронелифчик, какие нибудь жезлы/кинжалы в руки, сполохи магии ). Нужно сделать так ...Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать баннеры под РСЯ и ВК по тематике онлайн игр (фентези). Максимальный CTR предполагаю получить путем эксплуатации "взрослых" картинок, обработанных фотошоп (эльфийские ушки, бронелифчики и т.п.), причем обработка входит в задачу.Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется без макета быстро делать верстку для сайтов-дорвеев (внешний вид не задается в требованиях, минимализм). Важный критерий - страницы должны весить минимум и отвечать требованиям Google Speed. Так же нужны AMP-версии. Если нет опыта выполнения таких ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Веб сервер используется как TDS, установлены nginx, php-fm и приложение на GO. Задача – настроить nginx так что бы 1)GO-приложение отвечало на 80 порту снаружи по всем урлам, кроме урлов начинающихся на /admin ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
написать кастомный вид действия для Keitaro TDS: "отправлять трафик в кампанию, причем внутри распределять по всем обычным потокам согласно статистике распределения за неделю. отправленный трафик должен не учитываться в статистике переходов по потокам (это по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
это не традиционный товарный лендинг, см макет. в понятие "верстка" входят все JS-скрипты (карусели с аякс-подгрузкой). Верстать по правилам быстрой загрузки (чтобы верхняя видимая часть отобразилась как можно быстрее). студии и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
нужно взять подобраный мною сайт, выкачать статику, заменить там контакты и несколько слов (включая надписи на картинках). задача просто сделать сайт -однодневку, "для виду". Вроде как дорвей. Потом залить на выданный фтп. Качество работы не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад