alias_group_vl

Иван alias_group_vl

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$240
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется разработка программы для фарма валюты и опыта в игре

    Нужна автоматизация входа в игру, создания персонажа и отыгрывания стартовой цепочки, дальше - запуск боев с имитацией деятельности (брать в прицел, применять способности случайным образом).  Работать только "легальными" средствами автоматизации, без взлома (игры имеют отличную ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать сервис платных чатов PHP+laravel.

    Есть прототип сервиса платных чатов на RUBY on rails , сделанный по неправильно понятому устному ТЗ, но фронтенд там правильный. Изначального ТЗ и макетов/верстки нет. Представьте вебкам вроде "рунетки" без видео и аудио, только ...

    LaravelPHPRuby
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать скрипт генерации витрин по xml-фидам на Laravel, PHP

    Нужен скрипт, генерирующий витрину (торговый каталог без корзины и магазина) на основе нескольких xml-фидов. В работу входит создание 3 шаблонов дизайна для данного скрипта (для трех тематик) на основе выбранных исполнителем бесплатных хтмл-шаблонов (согласовать со ...

    LaravelMySQLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен каталог статей на PHP+Laravel

    $200

    Нужен каталог статей на PHP+Laravel  с расширенной статистикой (показы, кликабельность и прочее), автонаполнением (парсер контента) и админкой. Дизайн копируется 1 в 1 с сайта-образца. ТЗ скидываю кандидатам.

    LaravelPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод объявления на различные языки

    Объявление состоит из ~300 символов несвязного текста (разбитого на строки-тезисы по 30 и 90 символов) Требуются языки: французский, немецкий, испанский, португальский, польский, венгерский, японский, тайский, китайский (причем тот который для сингапура и тайваня). ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен качественный дорвей

    $100

    Задача такая - я даю тему, Вы даете на выходе готовый информационный сайт (не лендинг, многостраничный сайт), который при беглом просмотре должен стопроцентно соответствовать понятию "сайт для людей". Никаких попыток получить ТЗ. Вы придумываете все ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Собрать сем. ядро

    Нужно собрать большое качественное семантическое ядро по теме автострахования  (ОСАГО), кластеризовать и настроить РК в директе и адвордсе. Заказ предназначен только непосредственным исполнителям. Для борьбы со спамом посредников прошу в начале Вашего сообщения написать любого ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать калькулятор осаго

    Сделать программную часть ОСАГО калькулятора, с подключением расчетов минимум 3 крупных страховщиков.   Пример - осаго.онлайн (не сам сайт, его калькулятор). Обязательно указывайте бюджет.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 2 баннера

    $15

    Сделать 2 баннера 600*750 по следующему ТЗ: Берем исходные картинки отсюда https://www.wildberries.ru/brands/to-excite, а дальше надо под фентези этих девочек в портупеях переделать. Ушки эльфийские, бронелифчик, какие нибудь жезлы/кинжалы в руки, сполохи магии ). Нужно сделать так ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Баннер под онлайн игры (нужен высокий скилл в фотошоп)

    Необходимо сделать баннеры под РСЯ и ВК по тематике онлайн игр (фентези). Максимальный CTR предполагаю получить путем эксплуатации "взрослых" картинок, обработанных фотошоп (эльфийские ушки, бронелифчики и т.п.), причем обработка входит в задачу.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен верстальщик с опытом в дорвеях

    Требуется без макета быстро делать верстку для  сайтов-дорвеев (внешний вид не задается в требованиях, минимализм).  Важный критерий -  страницы должны весить минимум и отвечать требованиям Google Speed. Так же нужны AMP-версии. Если нет опыта выполнения таких ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна помощь с нестандартной настройкой nginx

    Веб сервер используется как TDS, установлены nginx,  php-fm и  приложение на GO.   Задача – настроить nginx  так что бы   1)GO-приложение отвечало на 80 порту снаружи по всем урлам, кроме урлов начинающихся на /admin ...

    NginxPHP
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Скрипт действия для кейтаро 8

    написать кастомный вид действия для Keitaro TDS: "отправлять трафик в кампанию, причем внутри распределять по всем обычным потокам согласно статистике распределения за неделю. отправленный трафик должен не учитываться в статистике переходов по потокам (это по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать одностраничник

    это не традиционный товарный лендинг, см макет.  в понятие "верстка" входят все JS-скрипты (карусели с аякс-подгрузкой). Верстать по правилам быстрой загрузки (чтобы верхняя видимая часть отобразилась как можно быстрее).  студии и ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать копию сайта (одноразовый дорвей)

    нужно взять подобраный мною сайт, выкачать статику, заменить там контакты и несколько слов (включая надписи на картинках). задача просто сделать сайт -однодневку, "для виду". Вроде как дорвей.  Потом залить на выданный фтп. Качество работы не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

johny_catsvilll
29 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$240
10 баллов
6 лет назад
Нужен каталог статей на PHP+Laravel
LaravelPHP
Отличный заказчик, задачу поставил четко, было очень приятно работать, Рекомендую)
Владислав все сделал на отлично и даже немного сверх ТЗ. Рекомендую сотрудничать
Ответный отзыв
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Собрать сем. ядро
Рекомендую. Хороший заказчик.
нормально сработано
Ответный отзыв
maximgaponenko
Максим 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Баннер под онлайн игры (нужен высокий скилл в фотошоп)
Спасибо Ивану за предоставленную работу Интересная работа и четкое тз Рекомендую
Заказ выполнен на отлично, рекомендую Максима к сотрудничеству!
Ответный отзыв
DesigProf
35 лет
7 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$12
10 баллов
7 лет назад
2 баннера
Отличный заказчик. Оперативно смотрит результаты моей работы, почти сразу как я ему отправляю. С оплатой не тянет. Советую.
Все сделал быстро и качественно, рекомендую
Ответный отзыв
livand-ua
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужна помощь с нестандартной настройкой nginx
NginxPHP
Хороший адекватный заказчик.
Заказ выполнен отлично
Ответный отзыв
Показать больше отзывов