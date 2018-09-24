Нужна помощь с нестандартной настройкой nginx

Веб сервер используется как TDS, установлены nginx, php-fm и приложение на GO.

Задача – настроить nginx так что бы

1)GO-приложение отвечало на 80 порту снаружи по всем урлам, кроме урлов начинающихся на /admin и /run – на этих урлах отвечает php-fm.

2)когда php-fm отвечает на url начинающийся на /run – при этом нужно что бы он не видел вот этот /run в запросе.

(php-fm при обращении к урл вида /run/lalala/../lululu должен видеть все так как будто обратились к урлу вида /lalala/../lululu)

3)При этом /run только при запросе изнутри сервера, снаружи не должен быть доступен