Нужна помощь с нестандартной настройкой nginx

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Завершен3 заявки234 просмотра

Веб сервер используется как TDS, установлены nginx,  php-fm и  приложение на GO.  

Задача – настроить nginx  так что бы  

1)GO-приложение отвечало на 80 порту снаружи по всем урлам, кроме урлов начинающихся на /admin и /run – на этих урлах отвечает php-fm. 

2)когда  php-fm отвечает на url начинающийся на /run  – при этом нужно что бы он не видел вот этот /run в запросе. 

(php-fm при обращении к урл вида /run/lalala/../lululu должен видеть все так как будто обратились к урлу вида /lalala/../lululu)

3)При этом /run только при запросе изнутри сервера, снаружи не должен быть доступен 

NginxPHP
7 лет назад
alias_group_vl
Иван 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

livand-ua
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Заказ выполнен отлично
Хороший адекватный заказчик.

Заявки фрилансеров

livand-ua
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад