Нужен человек на удаленную работу,оператор. Смысл работы - вам дадут список контактов ,надо их прозвонить,поговорить,принласить,выслушать. Работа уже в четверг. 8 часов в день. Зп 10000 рублей + % (выходит 15-20к ,для шустрых больше,все зависит от ...
Нужна помощь с нестандартной настройкой nginx
Веб сервер используется как TDS, установлены nginx, php-fm и приложение на GO.
Задача – настроить nginx так что бы
1)GO-приложение отвечало на 80 порту снаружи по всем урлам, кроме урлов начинающихся на /admin и /run – на этих урлах отвечает php-fm.
2)когда php-fm отвечает на url начинающийся на /run – при этом нужно что бы он не видел вот этот /run в запросе.
(php-fm при обращении к урл вида /run/lalala/../lululu должен видеть все так как будто обратились к урлу вида /lalala/../lululu)
3)При этом /run только при запросе изнутри сервера, снаружи не должен быть доступен
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